«Ich bin seit über sieben Jahren in einer glücklichen Beziehung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, den Rest meines Lebens mit diesem Mann zu verbringen. Trotzdem mache ich mir viele Gedanken. Gibt es andere Paare, die so früh zusammengekommen sind und das dann später bereut haben? Ich frage mich, ob irgendwann das Gefühl aufkommen kann, dass man etwas verpasst hat. Vor allem bei Männern könnte das eine grosse Rolle spielen, oder? »

Ninas (25) Frage an die Community:

In unserem neuen Format «Ask Me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20 Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.