Stromausfall im Bleniotal TI : «Wir sind seit 36 Stunden ohne Strom»

Im Bleniotal im Kanton Tessin ist es zu einem Stromausfall gekommen. Im Moment kann er nicht behoben werden: Es liegt zu viel Schnee und es besteht Lawinengefahr.

In Airolo müssen am Montagmorgen zahlreiche Strassen freigeräumt werden.

Zahlreiche Bahnstrecken sind auch am Montagmorgen noch unterbrochen.

Das Bleniotal und das das Val Pontirone sind ohne Strom. «Wir haben seit 36 Stunden keinen Strom mehr. Kann da niemand was dagegen unternehmen?», fragt eine Leserin. Das Gebiet in der Nähe von Biasca wird von der Strombetreiberin Società Elettrica Sopracenerina (SES) mit Strom bespeist.

Die Probleme gingen schon am Wochenende los, sagen Anwohner. «Wir griffen ein, aber es reichte nicht aus, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.» Der Schnee sei auf den Strommasten liegengeblieben, was in der Folge das Netz zum Erliegen gebracht habe. Bei den meisten betroffenen Häusern handelt es sich um Ferienwohnungen.