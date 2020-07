Glarner-Post

«Wir sind stolz auf jeden einzelnen Lehrabgänger»

SVP-Nationalrat Andreas Glarner veröffentlichte auf Facebook die Namen von Lehrlingen einer Aldi-Filiale – von Mohamed bis Yusuf. Nun äussert sich der Detailhändler.

Glarner hier in der Debatte um die Selbstbestimmungsinitiative in der Sommersession 2018 im Nationalrat in Bern.

«Die Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen ...» : Das s chrieb Andreas Glarner i n einem Facebook-Post am Montagabend. In diesem ist ein Zeitungsausschnitt mit zahlreichen Namen ausländischer Herkunft zu sehen, welche die Lehre bei A ldi abgeschlossen haben. Gegenüber N au.ch sagte Glarner, er wolle zeigen, dass wir «langsam fremd im eigenen Land werden».

Bei Aldi h at man laut Vetterli den Post von Glarner zur Kenntnis genommen. «Wir sind stolz auf jede und jeden einzelnen unserer schweizweit bereits rund 450 erfolgreichen Lehrabgänger» , so der Aldi-Sprecher. «Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft auf die Ausbildung der Fachkräfte von Morgen in den Bereichen Detailhandel, Logistik, KV und IT setzen. » Aldi entscheide sich stets für die geeignetsten Bewerber, da für Aldi Faktoren wie Motivation und Leistungsbereitschaft klar im Vordergrund s tünden .