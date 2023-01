Crans-Montana: «Wir sind stolz, einen Weltstar wie Lionel Messi bei uns zu haben»

Fussballstar Lionel Messi und seine Familie weilen derzeit in Crans-Montana VS. In der Region ist die Freude gross: «Was für eine Ehre, dass Lionel Messi und seine Familie die Berge und Pisten hier geniessen», schreibt Crans-Montana Tourismus auf Instagram. Gegenüber 20 Minuten sagt Gregoire Matthey, Sprecher bei Crans-Montana Tourismus: «Wir sind stolz, einen Weltstar wie Lionel Messi bei uns zu haben.»

Bereits in der Vergangenheit hätte man einige Stars begrüssen dürfen. So sei Zinédine Zidane letztes Jahr für ein Fusballcamp in Crans-Montana gewesen. «Viele Stars mögen die Destination und kommen hierher. Wir sind da aber grundsätzlich immer sehr diskret und wollen, dass sie eine gute Zeit bei uns haben und ihren Aufenthalt geniessen können», so Matthey.