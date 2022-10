Happy Ending im Schächental: «Wir sind überwältigt» – Alois Arnolds «unschöner» Käse ist gerettet

1 / 5 Vier Landwirte betreiben eine Käserei im Unterschächental in Uri. Der produzierte Alpkäse darf nicht in den Handel, weil die Rinde nicht schön genug ist. 20min/Aurelia Campedel Von acht Tonnen produziertem Käse müssen nun noch sechseinhalb Tonnen so schnell wie möglich weg. 20min/Aurelia Campedel Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Videoreportage von 20 Minuten erhalten die Käser Hunderte von Bestellungen. (Alois Arnold (l.), Beat Arnold) 20min/Aurelia Campedel

Darum gehts Vier Älpler-Familien aus dem Urner Schächental haben eine Käserei eröffnet.

Da die Rinde des Käses jedoch nicht schön genug für den Detailhandel sind, bleiben sie jetzt auf sechseinhalb Tonnen Käse sitzen.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Videoberichtes erhalten die Käser unzählige Bestellungen und kommen mit der Bearbeitung kaum noch nach.

«Wir sind überwältigt über die vielen Rückmeldungen», sagt Älpler Alois Arnold am Telefon mit 20 Minuten. Kurz nach der Veröffentlichung der Videoreportage über die sechs Tonnen Käse, die der Detailhandel nicht verkaufen möchte, hat die Käserei bereits Hunderte von Bestellungen erhalten. «Meine Frau war ununterbrochen am Telefon und nahm Bestellungen entgegen», so Arnold.

Sechs Tonnen Käse drohten zu vergammeln: Der Grosshandel möchte wegen optischer Mängel den Käse der Käserei Kinzig im Urner Schächental nicht verkaufen. (Video: A.Campedel)

Arnold betreibt mit drei anderen Älplern im Urner Schächental – auf 1750 Metern über Meer – seit zwei Jahren eine Käserei. Doch: Ihr erster angefertigter Käse hat keine schöne Rinde, der Grosshandel will die Laibe wegen der optischen Mängel nicht. Er und seine drei Kollegen sassen deswegen bis vor kurzem auf 900 Käselaiben fest, die zu vergammeln drohten. Der Gesamtwert: 100’000 Franken. «In der Produktion ist etwas schiefgegangen, gemeinsam mit Experten gehen wir der Ursache für die veränderte Rinde nun auf den Grund», so Arnold.

Ein Grund, weshalb der Käse im ersten Lauf nicht direkt verkauft werden konnte, war die Feststellung von Listerien auf der Rinde der Käselaibe. Das Laboratorium der Urkantone hat im Juli 2021 in einer amtlich erhobenen Probe Alpkäse «Listeria monocytogenes» nachgewiesen. Beat Kollöffel, Leiter Biologie vom Laboratorium der Urkantone, erklärt: «Listerien sind natürlicherweise in der Umwelt anzutreffen, sie können damit auch in einen Käsekeller eingeschleppt werden. Durch Unachtsamkeit und unsachgemässen Umgang (z.B. mangelnde Hygiene, ungenügende Warentrennung/Hygienezonen, Monitoring auf Listerien) können sie sich im Betrieb unter Umständen festsetzen.» Durch langfristige Lagerung und Pflege können die Wachstumsbedingungen für Listerien laut Kollöffel so verändert werden, «dass die Listerien absterben.»

So wurde der Käse von den Älplern und in enger Begleitung durch eine externe Beraterin intensiv behandelt. Bereits im September sowie im November 2021 konnten erste Teile für den Verzehr freigegeben werden. Im Juli 2022 hat das Laboratorium der Urkantone erneut Proben der Käserinde genommen. Es konnten keine Listerien mehr festgestellt werden und es wurde «verzichtet auf weitere Massnahmen», wie der zuständige Lebensmittelinspektor mitteilte. Der Alpkäse könne «im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit in Verkehr gebracht werden». Daniel Imhof, Kantonschemiker des Laboratoriums für Urkantone bestätigt dies auf Nachfrage von 20 Minuten.

«Sind dankbar für die Unterstützung»

Die Rinde sei ja nur eine Verpackung, sagt Arnold. Der Käse sei ansonsten gut geniessbar. Er schmecke würzig, rezent. So hoffen die Käser auf private Käufer und Käuferinnen – die nun reichlich vorhanden sind. «Wir hätten uns das nie erträumt und sind dankbar für die Unterstützung», erzählt Arnold überwältigt. Sie versuchen, alle eingehenden Bestellungen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Pro Laib (5,5 Kilo) verlangen die Käser 90 Franken. Alle Informationen sind auf der Website der Alp-Käserei Kinzig zu finden.



Listeriose Bei Listeriose handelt es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit. Verursacht wird diese durch das Bakterium Listeria monocytogenes. Diese Bakterien werden vorwiegend über Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch oder auch Milchprodukte übertragen. Eine Übertragung ist aber auch durch pflanzliche Lebensmittel möglich. Jährlich werden in der Schweiz bis zu 80 Fälle gemeldet. Die Listeriose betrifft vor allem Personen mit einem geschwächten Immunsystem, beispielsweise ältere Personen, Neugeborene oder schwangere Frauen: Dabei können bei Betroffenen unter anderem Symptome wie Hirnhautentzündungen oder Blutvergiftungen auftreten. Personen mit normalen Abwehrkräften verläuft die Infektion gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) meistens milde. So können etwa grippeähnliche Symptome oder Durchfall auftreten.