Bei einem tragischen Unfall verstarb am Donnerstag der erst 16-jährige C.S. Die Firma trauert um den Forstwart-Lehrling.

In diesem Wald kam es zum Forstunfall. Jährlich erleidet fast jeder zweite Lernende eines Forstbetriebs einen Unfall, so die Suva.

Darum gehts Bei einem Forstunfall kam am Donnerstag ein Forstwart-Lehrling ums Leben.

Beim Opfer handelt es sich um den erst 16-jährigen C.S.

Zur Klärung der Unfallursache wurden auch Forstspezialisten der Suva beigezogen.

Tragischer Arbeitsunfall in Oberhofen bei Lengwil TG: Am Donnerstagmorgen ist der Forstwart-Lehrling C.S. bei Arbeiten im Wald ums Leben gekommen. Der 16-Jährige war mit weiteren Mitarbeitern mit Holzfällerarbeiten beschäftigt, als er aus noch unbekannten Gründen durch einen umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt wurde. Trotz der sofortigen Reanimation durch Anwesende und den Rettungsdienst erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Auf der Website der Firma trauern seine Arbeitskollegen neben einem mit schwarzem Trauerflor versehenen Foto von C.S. um den Verlust. «Wir sind unfassbar traurig und vermissen dich.»

Am Unfallort im Waldgebiet «Rüütene» liegen noch immer verschiedene Baumstämme am Boden. Mit einem Band hat die Polizei die Stelle markiert. Mittendrin: Ein angespitzter Baumstamm, in der Mitte zerbrochen. Die genauen Unfallumstände werden laut Staatsanwaltschaft Thurgau momentan noch abgeklärt. «Zur Klärung der Unfallursache sind Forstspezialisten der Suva beigezogen worden», sagt Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau.

Viele Forstunfälle bei Lernenden

Wie die Schweizerische Unfallversicherung Suva auf ihrer Website schreibt, kommt es in Schweizer Forstbetrieben jährlich zu rund 1700 Berufsunfällen. Dabei ereignen sich die schwersten Unfälle beim Fällen von Bäumen. Über 40 Unfälle endeten in den letzten zehn Jahren tödlich. Vor allem Lehrlinge sind unfallgefährdet: Jährlich erleidet fast jeder zweite Lernende eines Forstbetriebs einen Unfall, so die Suva.