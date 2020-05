Aktualisiert 05.05.2020 06:14

Armut

Lebensmittelausgabe wegen Coronakrise «völlig am Limit»

Ausgerechnet wegen Corona fällt eine der grössten Lebensmittelausgabe in Basel aus. Das Hilfswerk «Dienst am Nächsten» wird nun von Bedürftigen überrannt.

von Oliver Braams

1 / 10 Laut Michel Fischer, Leiter der Lebensmittelausgabestelle «Dienst am Nächsten» (DaN) versorgen sie derzeit auch Menschen, die normalerweise eines der rund 20 anderen Angebote im Raum Basel in Anspruch nehmen. DaN Normalerweise würden er und seine Helfer wöchentlich rund 200 Familien mit Lebensmittel versorgen. Derzeit sind es etwa 400. DaN An diesem zusätzlichen Tag würden sie insbesondere die Menschen versorgen, die bei der national tätigen Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» Waren beziehen. DaN

Darum gehts Die Lebensmittelausgabe des Basler Hilfswerks «Dienst am Nächsten» wird seit Ausbruch der Corona-Krise überrannt.

Dies weil andere Organisationen ihr Angebot wegen der Pandemie ausgesetzt haben.

In der Krise wird nun die Armut sichtbarer, sagt die Caritas.

«Wir sind völlig am Limit», sagt Michel Fischer, Leiter der Lebensmittelausgabestelle «Dienst am Nächsten» (DaN) auf Anfrage von 20 Minuten. Denn: Die Ausgabestelle versorgt derzeit auch Menschen, die normalerweise eines der rund 20 anderen Angebote im Raum Basel in Anspruch nehmen, so Fischer.

«Wir werden förmlich überrannt», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten. «Normalerweise geben wir unsere Heilandsäcke in einer Woche an rund 250 Familien aus. Aufgrund der Schliessung von etwa 90 Prozent der Angebote in Basel haben wir einen zusätzlichen Ausgabetag eingeführt und versorgen nun wöchentlich 400 Familien.»

Bist auch Du durch die Coronakrise und den Lockdown erstmals auf Lebensmittelhilfe angewiesen? Melde Dich bei feedback@20minuten.ch oder per Whatsapp 076 420 20 20. Wir behandeln Deine Angaben vertraulich.

An diesem zusätzlichen Tag würden sie insbesondere die Menschen versorgen, die bei der national tätigen Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» Waren beziehen, sagt Fischer. «Der zusätzliche Aufwand können wir nur leisten, weil das Team hochmotiviert arbeitet und wir enormen Zulauf an freiwilligen Helfern haben.» Und dennoch seien sie am Limit: «Logistisch gesehen, können wir nicht mehr leisten», sagt Fischer. Darum würde die Nachfrage natürlich bei weitem nicht abgedeckt.

«Tischlein deck dich» macht Corona-Pause

«Tischlein deck dich» hat im März alle 132 Abgabestellen in der Schweiz geschlossen. Vergangene Woche teilte die Hilfsorganisation mit, dass sie ihre Tätigkeit schrittweise wieder aufnimmt. Gabi Mächler, interimistische Leiterin Freiwillige und Abgabestellen bei Tischlein deck dich, erklärt gegenüber 20 Minuten jedoch, dass für die Region Basel bisher nichts konkret geplant werden konnte. «Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Mai die Wiedereröffnungen der Abgabestellen in Basel vorantreiben können,» so Mächler.

Der Grund für die Schliessung sämtlicher Ausgabestellen läge darin, dass die freiwilligen Helfer zu einem grossen Teil älter als 65 sind, sagt sie. «Wann die Arbeit in den Stellen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit wieder aufgenommen werden kann, hängt auch von den räumlichen Gegebenheiten ab.» Die Schutzmassnahmen seien in vielen Abgabestellen nicht umsetzbar, so Mächler.

Armut wird sichtbarer

In der Schweiz waren laut Caritas 2018 660’000 Menschen armutsbetroffen. In Basel-Stadt leben 12’000 von der Sozialhilfe. Auch im Caritas-Markt hat die Nachfrage in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen, wie Domenico Sposato, Geschäftsleiter von Caritas beider Basel, bestätigt. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten würden er und sein Team alles geben, um der Nachfrage gerecht zu werden. «Gemäss dem Selbstverständnis der Caritas beider Basel ist klar, dass der Caritas-Markt besonders in schwierigen Zeiten wichtig ist», sagt Sposato, «und leider sind nicht alle Organisationen in der Lage während der aktuellen Krise das eigene Angebot aufrechtzuerhalten.»