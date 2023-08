Gardasee: Autohilfe Ostschweiz transportierte 80 Autos

Nachtfahrverbot erschwerte den Transport

«Die ersten Fahrzeuge sind am Donnerstagabend in Arbon gestartet, um am Freitag die beschädigten Autos einzusammeln und für den Transport per LKW vorzubereiten», sagt der Geschäftsführer weiter. Die LKWs seien am Freitagabend losgefahren und am Samstagabend wieder in Arbon eingetroffen.