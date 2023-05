Riehen BS: Personen betreiben Body Suspension am Fluss

Diese Praktik wird als Body-Suspension bezeichnet– eine Form der Körperkunst, bei der eine Person an temporären Piercings, in der Regel in Form von Haken, aufgehängt wird.

Am Sonntag gab es in der Schweiz verbreitet viel Sonne und warmes Wetter. So auch in Riehen BL, wo ein News-Scout an der Wiesen zu einem Sonntagsspaziergang unterwegs war. Doch plötzlich entdeckt sie eigenartige Metall- und Seilkonstruktionen in den Bäumen am Ufer. «Dann haben wir oberhalb angehalten und etwas zugeschaut. Im ersten Moment haben wir gar nicht kapiert, was da abgeht», erinnert sich der News-Scout.