In Oberwinterthur wurde der Dorfbrunnen rot eingefärbt.

Als Reaktion auf das Tötungsdelikt haben Unbekannte in Oberwinterthur den Dorfbrunnen rot eingefärbt.

Im Februar war eine Mutter (32) in ihrer Wohnung in Winterthur erschossen worden.

Die 32-jährige Mutter J. S.* wurde im Februar mit Schussverletzungen in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur tot aufgefunden . Der 76-jährige S. M.* aus Serbien wurde vor Ort festgenommen. Er ist der Grossvater des 36-jährigen Ehemanns der Getöteten. Der Vater der Getöteten berichtete nach der Tat von Eheproblemen des Paares. «Meine Tochter wollte sich von ihrem Ehemann scheiden lassen.»

Als Reaktion auf das Tötungsdelikt haben Unbekannte nun in Oberwinterthur den Dorfbrunnen rot eingefärbt. Wie es auf der Online-Plattform Barrikade.info heisst, will man mit der Aktion die Menschen wachrütteln. «Wir sind empört, dass unsere Gesellschaft Gewalt an Frauen und FLINT-Personen (Frauen, Lesben, Interpersonen, Nonbinäre Personen und Transpersonen) als Status Quo hinnimmt und unsere Gesetzeslage Betroffenen von sexualisierter und häuslicher Gewalt kaum Rückhalt bietet.»