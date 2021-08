Wir sollten nich mehr als zwei- bis dreimal pro Woche duschen

Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben – und offensichtlich eine ziemlich streng riechende. Denn nachdem Jake Gyllenhaal kürzlich in einem Video erzählte, dass er es mit der täglichen Dusche nicht so genau nimmt, eilten ihm jede Menge seiner Kolleginnen und Kollegen zur Hilfe und pflichteten ihm bei: Brad Pitt, Charlize Theron, Mila Kunis, Zac Efron, Robert Pattinson. Sie alle halten nicht viel davon, sich Tag für Tag abzubrausen.

Stopp das Wasser!

Um es kurz zu machen: Ja. Dr. med. Johannes Gutwald arbeitet in Zürich als Arzt für Dermatologie und Venerologie und stellt auf Nachfrage klar: «In unseren Breitengraden reicht es für den Ottonormalverbraucher mit Bürojob und normalem Aktivitätsgrad vollkommen aus, zwei bis dreimal in der Woche zu duschen.» Heisst das, wir müssen ein Video à la Rihanna, in dem verschiedene Menschen eine Minute lang darüber ausrasten, wie gut wir duften, für immer von unserer Wunschliste streichen?

Zu viel des Guten

Was sind die Risiken für diejenigen, die es übertreiben? «Ganz grundsätzlich trocknet Duschen die Haut aus. Gerade in den kälteren Monaten bekommen wir das zu spüren: Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit kämpft unser Körper damit, sein Feuchtigkeitslevel beizubehalten. Kommt die Haut dann, wie in der Dusche, mit Wasser in Berührung, verdunstet dieses und entzieht ihr noch mehr Feuchtigkeit. Unempfindlichen Hauttypen fällt das vielleicht kaum auf. Trockene oder empfindliche Haut fängt so aber schnell an zu jucken. Sie wird unbewusst aufgekratzt und es bilden sich Ekzeme, die behandelt werden müssen.» Autsch. Wir schauen gaaanz kurz mal in den Schrank, ob es noch einen Waschlappen hat …