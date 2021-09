Rapper Stress spricht in der «Supreme Show» über seinen neuen Song «Bye» und seine Depressionen.

1 / 6 Die 20-Minuten-Radio-Moderatoren Freezy und Moe haben regelmässig Schweizer Musikstars zu Gast. Den letzten begrüssten sie ehrfürchtig. Ella Mettler Rapper Stress (44) gehört hierzulande schliesslich zu den Koryphäen. Sebastien Agnetti Beim Musiker ist derzeit aber auch einiges los: Mitte September wurde er als Teilnehmer der 3. Staffel «Sing meinen Song» bekanntgegeben (mehr dazu hier). Andrea Camen

Darum gehts Rapper Stress war neulich zu Gast bei 20 Minuten Radio.

Natürlich kam der Schweizer Musikstar nicht ganz grundlos zur «Supreme Show».

Was Stress im Interview mit den Radio-Hosts Freezy und Moe besprochen hat, erfährst du gleich hier unten.

«Wir haben heute einen Ehrengast», kündigt «Supreme Show»-Host Freezy an. Tatsächlich: Rap-Koryphäe Stress (44) ist zu Besuch im 20-Minuten-Radio-Studio. Und dies aus gleich mehreren Gründen, wie Co-Host Moe festhält .

«Der Song liegt mir sehr am Herzen»

«Einerseits bist du mit ‹Sing meinen Song› bald wieder im Fernsehen zu sehen. Vor allem hast du aber endlich wieder eine neue Single am Start.» Stress’ neuer Release mit dem Genfer Nazim trägt den Titel «Bye» , und er klingt so:

«Der Song liegt mir sehr am Herzen», erklärt Stress im Interview mit Freezy und Moe. «Ich hatte eine Depression und heute bin ich in der Situation, dass ich wieder Licht in meinem Leben habe. Ich wollte den Leuten mitteilen, dass es immer Hoffnung gibt», so Stress.

Er war voller Zweifel und ohne Selbstvertrauen

Eine wunderbare Entwicklung, die eine grosse Frage aufwirft: «Wie hast du für dich den Weg da raus geschafft?», will Freezy wissen. «Man kann seine bösen Geister und schlechten Erfahrungen in die Vergangenheit schicken, aber man muss sich dazu entscheiden», meint Stress.

Er sehe verschiedene Wege, wie das gelingen könne, manchmal seien es auch mehrere. «Du kannst in einer Therapie darauf hinarbeiten. Dann gibt es aber auch diese Schlüsselmomente im Leben, in denen du Dinge realisierst und dich fragst: Will ich wirklich so viele Selbstzweifel und so wenig Selbstvertrauen haben?»

Die Verzweiflung kehrte sich in Wertschätzung

Er selber habe so einen Moment während einer Indonesien-Reise, die auf einen Besuch in seiner est n ischen Heimat folgte, erlebt. «Da wurde mir bewusst, wie weit ich es mit meiner Kunst, meiner Musik und meiner Einstellung gebracht habe.» Die Verzweiflung wandelte sich in Wertschätzung um . «Wir sollten auf die Dinge, die wir tun, stolz sein können», meint der Musiker .

Die «Supreme Show» läuft montags bis freitags zwischen 15 und 19 Uhr auf 20 Minuten Radio.