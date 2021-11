So funktionieren die Tamedia-Abstimmungsumfragen

Tamedia-Umfrage : «Wir sortieren 15 Prozent der Antworten aus»

Wie funktionieren die Tamedia-Abstimmungsumfragen? Die Politologen Fabio Wasserfallen und Lucas Leemann beantworten Fragen.

Was ist eigentlich der Sinn und Zweck solcher Umfragen? Oder anders gefragt: Was bringt es, wenn man ein Abstimmungsresultat im Voraus zu kennen glaubt?

Für viele Bürgerinnen ist die Meinung im Stimmvolk eine wichtige Information in der Entscheidungsfindung – neben den Argumenten und Meinungen von Freundinnen, Arbeitskollegen, Parteien, Parlament, Regierung, Interessenorganisationen etc. Die Stimmungslage im Volk erfahren sie durch veröffentlichte Umfragen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wir nicht nur Fragen zum Stimmverhalten stellen, sondern auch zu den überzeugendsten Argumenten. Gerade die Auswertungen zu den Argumenten werden in der medialen Berichterstattung intensiv diskutiert und helfen den Stimmbürgerinnen, sich über die Vor- und Nachteile einer Vorlage zu informieren.

Wir möchten ebenfalls betonen, dass während Abstimmungskampagnen immer auch professionelle Akteure Umfragen in Auftrag geben. Deren Resultate werden gar nicht publiziert – oder nur selektiv mit der Absicht, die Abstimmung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Wer sich also gegen öffentliche Meinungsumfragen stellt, unterstützt, dass nur finanzstarke Politprofis Umfrageanalysen über die Meinungsbildung im Volk zur Verfügung haben. Wir bevorzugen eine öffentliche und somit allen zugängliche Diskussion von politischen Umfrageanalysen.

Gibt es den Effekt, dass sich Stimmberechtigte auf die prognostizierte mutmassliche Gewinnerseite schlagen?

Theoretisch sind viele Effekte denkbar – insbesondere auch Einflüsse, die sich gegenseitig aufheben. Ein Umfrageergebnis kann sowohl die vermeintlichen Abstimmungsgewinner als auch die Verlierer mobilisieren. Aus demokratietheoretischer Sicht wird Mobilisierung und die damit einhergehende hohe Stimmbeteiligung generell positiv bewertet. Problematisch könnte sein, wenn Umfrageergebnisse wesentlich stärker das eine Lager mobilisieren oder demobilisieren. Mehrere Studien kommen jedoch zum Schluss, dass Umfragen, wenn überhaupt, einen vernachlässigbar kleinen Effekt auf die Abstimmungsergebnisse haben.

Wie können Sie verhindern, dass die Umfragen manipuliert werden? Erkennen Sie, wenn jemand bewusst falsche Antworten macht? Haben Sie schon mal Versuche bestimmter Gruppen festgestellt, das Ergebnis der Umfragen zu manipulieren? Ist es möglich, mit entsprechender Software (Stichwort Botnetz) die Umfragen zu manipulieren?

Es gibt zwei Arten von Manipulationen. Einerseits versuchen Individuen, die Umfrage zu manipulieren, indem sie mehrfach teilnehmen und inkorrekte Angaben machen; andererseits sind wir mit technisch versierteren Manipulationen von organisierten politischen Akteuren mit genügend Ressourcen konfrontiert. Ersteres ist unproblematisch. Für die Bekämpfung der zweiten Art der Manipulation betreiben wir einen erheblichen Aufwand. Wir haben zusammen mit unserem IT-Mitarbeiter eine Reihe von Sicherheitselementen für die Qualitätssicherung der Datenerhebung eingebaut. In zahlreichen Schritten überprüfen wir die Daten.

Dies führt dazu, dass wir jeweils mehr als 15 Prozent der Antworten aussortieren, da eines oder mehrere Warnelemente gegeben sind. Aus nachvollziehbaren Gründen können wir die einzelnen Sicherheitselemente nicht offenlegen. Grundsätzlich gilt: Es ist nicht unmöglich, die Umfrage zu manipulieren, aber die Kosten und Kompetenzen, die dafür notwendig wären, sind beträchtlich, und wir arbeiten kontinuierlich daran, es noch schwieriger und umständlicher zu machen.

Diese Umfragen sind nicht repräsentativ, da sie nur die Leserschaft der Tamedia-Produkte erfassen. Wie können Sie damit eine Aussage über die Gesamtheit der Stimmberechtigten machen?

Dies ist sicherlich ein guter Punkt. Keine Umfrage ist perfekt repräsentativ – dies bleibt ein theoretisches Ideal. Bei Zufallsstichproben entsteht das Problem, dass nur etwa 10 bis 20 Prozent der angerufenen Personen tatsächlich teilnehmen. Unsere offene Umfrage hat den Nachteil, dass sie nur Leser der Tamedia-Titel erreicht. Sehr wichtig für uns ist deshalb die enorm grosse Reichweite der Tamedia-Titel, sowohl regional wie auch über die verschiedenen Bevölkerungsschichten hinweg.

Wie wird gewichtet? Anhand der Demografie der Stimmberechtigten? Oder anhand der Demografie der Stimmberechtigten, die potenziell zur Wahl gehen?

Für die Umfragen ist die tatsächliche stimmende Bevölkerung massgeblich und nicht die Stimmberechtigten. Vor einer Abstimmung weiss man aber nicht, wer abstimmen wird. Es gibt zwei extreme Standpunkte – man nimmt die Stimmberechtigten, oder man versucht, für jede Abstimmung ein eigenes Modell zur Beteiligung zu schätzen, und verwendet dann die erwartete Teilnahmestruktur. Wir modellieren zwischen diesen beiden Extremen. Wir berücksichtigen politische, geografische und demografische Informationen. Das genaue Gewichtungsschema ist vertraulich.

Setzen Sie je nach Herkunft des Anliegens (rechts, links, Mitte) unterschiedliche Korrekturfaktoren ein?

Nein.

Wäre es nicht möglich, nach jeder Umfragewelle die Rohdaten zu veröffentlichen? Damit würde die Glaubwürdigkeit stark verbessert, da die Gewichtung für Aussenstehende ohne Rohdaten nicht nachvollziehbar ist.

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb wir die Rohdaten nicht zur Verfügung stellen. Ein einfacher Punkt ist, dass einzelne Personen mit Postleitzahl, Parteipräferenz, Alter, Geschlecht, Haushaltseinkommen etc. identifiziert werden könnten.

Wieso werden die Fragen jeweils vierstufig gestellt (ja, eher ja, eher nein, nein), wenn am Schluss sowieso nur die Ja- und Nein-Werte interessieren?

Diese Information hilft uns, einzuschätzen, wie weit die Meinungsbildung fortgeschritten ist.

Warum wird nicht schon vor der Abstimmung genauer nachgefragt, warum jemand entsprechend abstimmen würde?

Wir fragen in allen Umfragewellen vor den Abstimmungen nach den überzeugendsten Argumenten.

Mich würde interessieren, ob Sie schon einmal rückwirkend getestet haben, wie gut Ihre Umfrageresultate das tatsächliche Ergebnis getroffen haben. Also zum Beispiel der durchschnittliche absolute Fehler in vergangenen Umfragen oder ein anderes statistisches Mass wie die Standardabweichung der Fehlerverteilung. Und wenn ja, was war das Ergebnis?

Wir können dies methodisch nur verlässlich mit den Nachbefragungen tun, haben aber dazu noch keine Stichprobe, die gross genug ist. Grundsätzlich analysieren wir unsere Resultate stetig, auch dieser Logik folgend, um unsere Methodik weiter zu verbessern.

