007 Elements in Sölden - Wir spendieren dir das ultimative James-Bond-Erlebnis

Am 30. September läuft mit «No Time to Die» Daniel Craigs letzte Weltrettung als 007 in den Deutschschweizer Kinos an. Im Spionage-Spektakel nimmt James Bonds Ruhestand ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter (Jeffrey Wright) ihn um Hilfe im Fall eines entführten Wissenschaftlers bittet – und der psychopathische Bösewicht Lyutsifer Safin (Rami Malek) auf den Plan tritt.

Wir schicken dich in die James-Bond-Erlebniswelt in Sölden

Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Halbpension im 5-Sterne-Hotel Das Central in Sölden in der Wintersaison 2021/22 samt An- und Abreise mit dem Zug in der 1. Klasse, Drei-Tage-Skipässe fürs dortige Skigebiet, Eintritte in die James-Bond-Erlebniswelt 007 Elements in Sölden samt exklusiver Führung sowie einen Lunch im mit zwei Gault-Millau-Hauben ausgezeichneten Gourmet-Restaurant Ice Q auf 3048 Metern über Meer.