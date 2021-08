«WoW»-Ersatz - Wir spielen das Hype-MMO «Final Fantasy 14 Online» jetzt live

Immer mehr Spieler und Spielerinnen hören mit Activision Blizzards Online Rollenspiel «World of Warcraft» auf. Dies hat unter anderem mit dem repetitiven Gameplay zu tun und dass viele Spielerinnen und Spieler einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen. Ganz zu schweigen von den ganzen Sexismus-Skandal rund um den den «WoW»-Entwickler. So soll ein frauenfeindliches Klima in der Firma herrschen und massenweise Frauen sexuell belästigt worden sein. Der Skandal ist so schlimm, das sogar der Bundesstaat Kalifornien Anzeige eingereicht hat, weil Blizzard bei den Ermittlungen nicht richtig kooperiert.



Zusammengefasst: Es ist ein guter Zeitpunkt, eine Alternative anzuspielen und das machen wir heute im Stream. «Final Fantasy 14 Online» existiert schon seit 2010 und ist beliebt, gerade in letzter Zeit werden die Server immer voller, auch weil das Online-Rollenspiel vieles anders macht als «World of Warcraft». So kann man mit einem Charakter alle Klassen spielen und von diesen gibt es eine Menge. Diesen Herbst gibt es noch die neue Erweiterung «Endwalker», doch bis dahin leveln wir zuerst unsere Charaktere von 1 in Richtung Stufe 70.