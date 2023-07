«Wir standen 45 Minuten im Tunnel im Stau»

Das ist passiert

Warten, ohne zu wissen wofür spannt die Nerven auf die Folter. Diese Herausforderung mussten am Samstagvormittag Verkehrsteilnehmende im Fäsenstaubtunnel bewältigen. «Wir haben rund 45 Minuten gewartet, aber niemand wusste, wieso es nicht mehr vorwärtsging», erzählt der 64-jährige Roger Rüegg. Ausser einem blauen, blinkenden Licht an der Tunnelwand und der leeren Gegenfahrbahn war nichts zu sehen. Der News-Scout habe daraufhin das Radio angeschaltet und auf eine Meldung gehofft, doch eine solche blieb aus.

«Nach einer Viertelstunde wurden die ersten Menschen unruhig. Eine Person stieg aus und ging an unserem Auto vorbei nach vorne», so Rüegg weiter. Viele fingen auch an zu hupen. Wie der 64-Jährige weiter berichtete, hätten daraufhin einige Lenker mit ihren Autos die Sicherheitslinie überquert und auf der leeren, aber nicht klar als gesperrt signalisierten Gegenspur gewendet. «Da wir keinen Zeitdruck hatten, haben wir erst mal gewartet. Irgendwann kam ein Polizist und bat uns sowie die anderen Verkehrsteilnehmenden, ebenfalls zu wenden», so Rüegg. Einen Grund für den Stau konnte der Beamte allerdings auch nicht angeben. Angst habe Rüegg während des Vorfalls nicht gehabt. Er vermutete, dass es einen Unfall gegeben hatte.