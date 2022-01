Lausanne – St. Gallen - Neuzugang Pollero bringt Lausanne vor der Pause zurück ins Spiel

TOOOR für St. Gallen! Sie treffen schon wieder. Eine Flanke kommt via Umwegen auf den Fuss von Görtler. Dieser zieht ab und drischt den Ball ins Netz. Damit ein Paukenschlag im Stade de Tuilliere. Die Führung geht in Ordnung. Lausanne-Sport in der Defensive desolat. Der verletzte Abwehrchef Lamine Koné fehlt an allen Ecken und Enden.