Gotthard: Pannenfahrzeug blockiert Verkehr

Das Thermometer zeigt 40 Grad an.

Am Sonntag blockierte ein Pannenfahrzeug den Gotthardtunnel.

Am Gotthard stauen sich auch am Sonntag die Fahrzeuge.

Wer zur Ferienzeit durch den Gotthardtunnel Richtung Süden fahren möchte, muss jede Menge Geduld mitbringen. Am Sonntag um 13 Uhr stauten sich die Fahrzeuge vor dem Nordportal auf zehn Kilometer, was einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 40 Minuten entspricht.

«Wir stecken bei 40 Grad fest»

Noch schlimmer wird es, wenn es im Tunnel zu einer Panne kommt. Dies geschah um kurz nach 13.30 Uhr. Ein Pannenfahrzeug blockierte den 17 Kilometer langen Strassentunnel. Eine News-Scout, die auf dem Weg in die Ferien nach Italien ist, befand sich just zu dieser Zeit etwa in der Mitte des Gotthards.