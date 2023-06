Wagner-Putschversuch:  «Wir stehen vor einem russischen Bürgerkrieg»

Putin äusserte sich am Samstagmorgen zum bewaffneten Aufstand der Wagner-Gruppe.

Der Machtkampf zwischen dem Wagner-Chef und dem Verteidigungsministerium in Moskau ist endgültig eskaliert.

Jewgeni Prigoschin und seine Söldner rücken in Russland vor – es soll heftige Kämpfe geben.

Gemäss Russland-Experte Alexander Dubowy ist es entscheidend, wie sich der Rest des Militärs und die Polizei in den kommenden Stunden und Tagen positionieren.

Herr Dubowy, was passiert gerade in Russland?



Die russische Führung ist offenbar nicht mehr in der Lage, das eigene Territorium zu kontrollieren. Putin wirkt nach aussen wie nach innen so schwach wie nie. Dass Putin dazu gezwungen war, eine schlussendlich nichtssagende Rede zu halten, ist ein Eingeständnis, dass er die Situation nicht mehr unter Kontrolle hat. Putin muss Prigoschin jetzt entscheidend schlagen, damit er eine Chance hat, politisch weiter zu bestehen.

Werden russische Soldaten zur Wagner-Gruppe überlaufen?

Bislang sind die Reaktionen so ausgefallen, wie sich das Wagner-Chef Prigoschin wohl erhofft hat. Teile der russischen Armee machen zumindest keine Anstalten, gegen ihn zu kämpfen. Entscheidend ist, wie sich der Rest des Militärs und die Polizei in den kommenden Stunden und Tagen positionieren. Wir stehen am Vorabend eines russischen Bürgerkriegs und einem Marsch auf Moskau.