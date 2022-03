FCL-Hoffnung Mohamed Dräger - «Wir stehen nicht unverdient da unten»

Mit seinem Traumtor gegen YB sorgte Dräger für einen überraschenden Luzerner Punktgewinn in Bern. blue

Darum gehts Der FC Luzern ist nach einer katastrophalen Hinrunde seit der Winterpause kaum wiederzuerkennen.

In den letzten sechs Spielen holte der FCL genau so viele Punkte wie im gesamten Herbst.

Grossen Anteil am Luzerner Höhenflug hat Neuzugang Mohamed Dräger.

Doch der tunesische Nationalspieler bleibt zurückhaltend.

Seit er da ist, läuft es plötzlich in Luzern. Sieben Spiele hat Winter-Neuzugang Mohamed Dräger seit Anfang Februar bestritten und der FCL hat dabei elf Punkte eingefahren. Das sind genau so viele wie in der gesamten Hinrunde. Nach dem 1:0-Sieg gegen GC am vergangenen Wochenende ist für das einstige Schlusslicht der Super League sogar plötzlich der direkte Ligaerhalt in Reichweite – etwas, wovon man in der Zentralschweiz nach der katastrophalen Hinrunde im Januar kaum zu träumen gewagt hätte.

Ausgerechnet der neue Hoffnungsbringer bleibt aber vorsichtig. «Wir schauen weiterhin vor allem nach hinten auf Lausanne», sagt Dräger. Mindestens der Barrage-Platz bleibe das grosse Ziel. Jetzt schon von etwas anderem zu sprechen, sei nach der so schlechten Hinrunde schlichtweg nicht richtig. «Schliesslich stehen wir nicht unverdient da unten», so der 25-Jährige. Doch warum wechselte der tunesische Nationalspieler überhaupt von Nottingham aus der durchaus prestigeträchtigen zweiten Liga Englands in die Schweiz zu einem Team, das sich innerhalb eines Halbjahres vom Cupsieger zum Abstiegskandidaten entwickelt hatte?

Schon drei Tore in der Rückrunde

«Von aussen kann dieser Wechsel vielleicht etwas unverständlich wirken», gibt Dräger dazu. «Für mich ist es aber eine geile Herausforderung, mit der Mannschaft aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Ich hatte Bock darauf.» Auch wollte der in Freiburg geborene deutsch-tunesische Doppelbürger nach Stationen in Griechenland und England wieder näher bei seiner Familie sein. Hauptausschlaggebend war für Dräger aber vor allem eines: Endlich wieder spielen.

Während er in der Hinrunde für Nottingham keine einzige Minute auf dem Platz stand, setzt der neue FCL-Trainer Mario Frick von Anfang an auf seinen Neuzugang. «Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist immer etwas Schönes», sagt Dräger, der das in ihn gesetzte Vertrauen auf Anhieb zurückzahlt. Gleich in seinen ersten beiden Spielen gegen Lugano und im Cup gegen Biel gelingt ihm jeweils ein Treffer, beim Gastspiel in Bern sorgt er mit einem Traumtor kurz vor Schluss für einen Punktgewinn gegen den Meister. Dabei will der Tunesier seine Leistungen eigentlich nicht an Toren festmachen. «Es gab auch Spiele, in denen ich getroffen habe, aber ganz schlecht gespielt habe», sagt Dräger selbstkritisch.

Formstarkes St. Gallen wartet

Dass der Rechtsverteidiger so einen grossen Anteil am Luzerner Aufschwung hat, überrascht ihn auch selber ein wenig. Im Winter hatte man in Luzern im Sturmzentrum und in der Innenverteidigung die grössten Baustellen ausgemacht. FCL-Sportchef Remo Meyer holte aus Lugano Asumah Abubakar, Mario Frick brachte von Vaduz den Routinier Denis Simani mit. Beide Transfers wussten in der Zentralschweiz sofort zu überzeugen – genau wie eben auch Mohamed Dräger.

«Ich bin hierher gekommen, um mitzuhelfen, das Ruder rumzureissen», sagt dieser. Bislang ist das dem 25-Jährigen ganz gut gelungen. Am Samstag müssen die Luzerner nun zum FC St. Gallen, dem anderen Team, das dank Neuzugängen in der Rückrunde kaum wiederzuerkennen ist. Mit einem Sieg könnte der FCL bis auf zwei Punkte an GC heranrücken und einen grossen Schritt Richtung direkten Ligaerhalt machen. Das würde die Chancen erhöhen, dass Nottingham-Leihgabe Dräger auch in der kommenden Saison im FCL-Trikot aufläuft. «Was am Saisonende passiert, liegt nicht in meiner Hand», sagt er selbst. «Es gefällt mir aber sehr in Luzern.»