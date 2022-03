Hauptsache, «dagegen» sein – «Wir stehen zu Putin» – darum weibeln Massnahmen-Skeptiker für Russland

In Telegram-Chats und in sozialen Netzwerken bekunden sie ihre Unterstützung und Sympathien für den russischen Präsidenten.

In Telegram-Gruppen heisst es etwa, dass die Ukraine kein souveränes Land sei und ein Naziproblem habe. Argumente, die Putin selber in seiner Kriegsbegründung vorbrachte. Andere Telegram-User verbinden ihre bisherigen Anliegen mit der Aktualität und behaupten, der Krieg sei für Regierungen und Medien der «perfekte Anlass, um von den Schäden der Corona-Massnahmen sowie der Impfung abzulenken». Viele betonen ihre grundsätzlich pro-russische Position und schreiben: «Wir stehen zu Russland, zu Präsident Putin.»

So schreibt etwa das «Aktionsbündnis Urkantone» in einem Statement: «Mit den aktuellen Sanktionen gegen Russland wurde die verfassungsmässige Neutralität der Schweiz, die sich in den vergangenen 200 Jahren bewährt hat, gebrochen und vollständig über Bord geworfen.» Und der Verein «Aufrecht Schweiz» hat dieser Tage Strafanzeige gegen SP-Co-Präsident Cédric Wermuth eingereicht, weil dieser dazu aufrief, die Desinformation der russischen Behörden zu sabotieren. Wermuth rufe zu einem Cyberangriff, also zu einer Straftat auf, lautet der Vorwurf.