Am Dienstagmorgen kam es in Basel zu einem Fan-Protest.

Das Zivilgericht Basel-Stadt hat den Termin für die Verhandlung im vorsorglichen Massnahmeverfahren in Sachen David Degen gegen Bernhard Burgener festgelegt. Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst, finden die Verhandlungen am 11. Mai statt. Mindestens bis zu diesem Tag wird der Machtkampf um den FC Basel also andauern.

Am Dienstagmorgen kam es bereits zu einem Fan-Protest. An diversen Sponsoren-Niederlassungen wurde ein Transparent aufgehängt mit der Frage: Was sagt XY zu Basel Dream & Vision?» BD&V steht für Dream and Vision AG. Dies soll nach Plänen des aktuellen Klub-Boss Burgener die neue FCB-Gesellschaft werden. Die Sponsoren sollten so aufgerufen werden, sich gegen die Pläne von Burgener zu stellen.