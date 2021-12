Infektiologe zu neuen Massnahmen – «Wir steuern immer mehr auf eine Katastrophe zu»

Herr Widmer, können die aktuellen Massnahmen eine Überlastung der Spitäler verhindern? Die verkündeten Massnahmen reichen wahrscheinlich nicht aus, um einer Überlastung des Spitalwesens effektiv entgegenzuwirken. Wir steuern immer mehr auf eine Katastrophe zu: Wenn wir nicht Glück haben, werden wir uns spätestens zur Festzeit in einem partiellen Lockdown befinden. Selbst wenn die Massnahmen gut greifen, werden die Auswirkungen frühestens in drei Wochen wirksam.

Was bedeutet das konkret?Als weitere Massnahme sollte 2G in allen Innenräumen eingeführt werden. In Berufsfeldern, die exponiert sind und direkten Kontakt zu Risikopatienten haben – beispielsweise im Gesundheits- sowie Polizeiwesen –, kommen wir höchstwahrscheinlich an einem Impfobligatorium nicht vorbei. Ausserdem muss das Contact Tracing dringend digitalisiert werden: Statt einer personell aufwändigen Rückverfolgung durch

die Kantone sollte eine Software installiert werden, wie dies Deutschland mit der Software «Luca» schon länger erfolgreich etabliert hat. Für Reiserückkehrer wäre eine zeitlich begrenzte GPS-Ortung via Handy für die Behörden eine Option für eine einfache und zweckmässige Überprüfung der Quarantäne. Damit kann schneller auf Infektionsketten reagiert werden.