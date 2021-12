2G-Pflicht – «Wir steuern immer noch direkt auf eine Krise zu»

1 / 8 A b Montag können nur noch Geimpfte und Genesene Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetriebe sowie Veranstaltungen besuchen. Gleichzeitig gilt dort Maskenpflicht. 20min/Simon Glauser Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano TI, sagt: «Die 2G-Pflicht ist der Schritt in die richtige Richtung.» privat «Die Ungeimpften belasten die IPS-Stationen. Geimpfte landen kaum auf der Intensivstation.» 20 min/François Melillo

Darum gehts Ab Montag sind Innenräume nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich – Getestete fallen weg.

«Die 2G-Pflicht ist der Schritt in die richtige Richtung», sagt Infektiologe Andreas Cerny.

Die Omikron-Variante bereitet den Fachpersonen jedoch weiterhin Sorgen.

«Omikron wird uns wahrscheinlich einen dicken Strich durch die Rechnung machen», sagt Infektiologe Andreas Widmer.

Der Bundesrat zückt 2G als neue Waffe gegen das Coronavirus. Ab Montag können nur noch Geimpfte und Genesene Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetriebe sowie Veranstaltungen besuchen. Gleichzeitig gilt dort Maskenpflicht.

«Der Bundesrat hat stets versucht, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Massnahmen einzuführen – wir möchten hier kein Theater aufführen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz. Der bisherige Ablauf der Pandemie mit den unterschiedlichen Varianten habe die Behörden stets vor neue Probleme und Herausforderungen gestellt. «In zwei, drei Wochen werden wir sehen, wie sich die Lage verändert.» Für Infektiologen schlägt die Schweiz mit der 2G-Pflicht den richtigen Weg ein.

«Antigen-Schnelltests bieten keinen 100-prozentige Sicherheit»

Der Infektiologe Andreas Widmer erhofft sich mit der neuen 2G-Regelung eine weitere Stabilisierung der Fallzahlen. Aktuell gingen diese nämlich bereits etwas zurück, sagt Widmer. Daten für Deutschland und Österreich stützten eine solche Entwicklung. In den Regionen, wo flächendeckend 2G mit einer Maskenpflicht gegolten habe, hätten sich die Infektionszahlen stabilisiert.

Auch Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano TI, sagt: «Die 2G-Pflicht ist der Schritt in die richtige Richtung.» Vor allem Antigen-Schnelltests böten keine 100-prozentige Sicherheit. «Gerade bei asymptomatischen Personen sind die Resultate deutlich weniger verlässlich.» Ebenso wichtig sei, dass 2G mit einer Maskenpflicht kombiniert werde. Bei 2G gehe es darum, die Ungeimpften zu schützen – nicht, sie auszuschliessen. «Die Ungeimpften belasten die IPS-Stationen. Geimpfte landen kaum auf der Intensivstation.»

Shutdown trotz 2G?

In Österreich konnte 2G einen Shutdown nicht verhindern. Dass der Schweiz dasselbe droht, glaubt Cerny zurzeit nicht. «In den letzten sieben Tagen haben sich die Fallzahlen stabilisiert.» Halte sich die Bevölkerung strikt an die neuen Massnahmen, könnten die Festtage gut über die Bühne gehen. «Ansonsten muss man schnell nachschärfen können. Zum Beispiel mit der Schliessung von Bars und Clubs. »



Die Omikron-Variante bereitet den Fachpersonen jedoch weiterhin Sorgen. Ein regelrechter «Game-Changer» in der Pandemie sei 2G trotzdem nicht, sagt Andreas Widmer. «Wir steuern immer noch direkt auf eine Krise zu.» So oder so sei eine Überlastung der Spitäler jetzt kaum mehr mit diesen neuen Massnahmen abwendbar. «Sie kommen zu spät.» Zumindest könne man mit den neuen Massnahmen eine sechste Welle im Januar verhindern.

«Müssen alles tun, um Delta in Griff zu bekommen»

Doch auch der aktuelle Trend der Stabilisierung könnte bereits in wenigen Wochen gebrochen werden, sagt Widmer. «Omikron wird uns wahrscheinlich einen dicken Strich durch die Rechnung machen.» Und dann? «Schliessungen.» Auch Bundesrat Alain Berset sagte am Freitag, dass im Falle einer Verschlechterung der Situation «brutale Massnahmen» nötig wären.

Taskforce-Mitglied und Virologe Volker Thiel geht bei Omikron von einem Szenario wie bei der Alpha- und Delta-Variante aus. «Delta entwickelte sich in der Alphawelle. Mit Omikron zeichnet sich eine ähnliche, und vielleicht noch schnellere Dynamik ab.» Die Lage in den Spitälern sei angespannt. Künftig könnten Omikron-Patientinnen und -Patienten die Spitäler zusätzlich belasten. «Deshalb müssen wir vorher alles tun, um die Situation bei Delta in den Griff zu bekommen.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143