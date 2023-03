UBS als selbstlose CS-Retterin?

Die UBS wolle den Deal jetzt als Wohltat verkaufen, das sei er aber nicht, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern.

Die Rolle der UBS bei der CS-Übernahme sorgt auch in der 20-Minuten-Community für Aufregung. «Die UBS stellt sich als selbstlose Retterin dar, aber ist das für sie nicht ein schon lange erträumter Deal, um zu den grossen amerikanischen Banken aufschliessen zu können?», fragte Leserin Maria am Montag im 20-Minuten Talk zum Ende der Credit Suisse.

«UBS hat den Deal ihres Lebens gemacht»

«Die UBS hat den Deal ihres Lebens gemacht», sagt Lukas Hässig, Gründer des Finanzblogs Inside Paradeplatz. Die Bank habe ein Spiel gespielt, zuerst eine Milliarde Franken geboten, und dann hätten alle aufgeatmet, als es am Schluss drei Milliarden waren. «Die CS hat selber einen Wert von 40 Milliarden Franken ausgewiesen, das war wohl Fantasie, aber drei Milliarden sind wirklich toll für die UBS», sagt Hässig.

Die UBS müsste die Schweizer CS als Marke bestehen lassen, sie habe einen guten Ruf. Als die CS die Neue Aargauer Bank übernahm und die Marke verschwinden liess, war das laut Hässig ein Riesenfehler. Nun habe die UBS die «Perle CS» in der Hand, die schneller unterwegs sei als die UBS, und abgesichert sei der Deal auch noch – «wir Steuerzahler zahlen der UBS einen wahnsinnigen Deal.»

«Es war sehr viel Show am Sonntagabend»

Dass der Bundesrat die UBS auch noch gelobt habe, sei für ihn sehr irritierend gewesen, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Die UBS wolle den Deal jetzt als Wohltat verkaufen, das sei er aber nicht. «Die Bank hat einen super Deal gemacht.»

Er sei sich sicher, dass niemand die UBS zu diesem Deal habe drängen müssen, sagt Kunz: «Die Bank hat jetzt einen Imagegewinn, es war sehr viel Show am Sonntagabend, auch die Zögerlichkeit beim Preis.» Die UBS sei eine knallharte Geschäftsbank. «Selbst im Wettbewerbsrecht wird die Bank jetzt privilegiert behandelt, so eine Fusion wäre im normalen Business nie zugelassen worden», so Kunz.