Alltagsheldinnen und -helden sind Menschen, die Mut und Zivilcourage für andere zeigen. Wir wollen von euch wissen, wer eure grössten Engel in der Not sind. Hat dich dein grosser Bruder regelmässig auf dem Pausenplatz beschützt? Deine beste Freundin Kriminelle in die Flucht geschlagen? Schenkt die Verkäuferin in deinem Lieblings-Take-Away mittellosen Menschen immer mal wieder ein Sandwich oder einen Kaffee? Oder wurdest du selbst schon aus einer misslichen Lage gerettet? Ein Alltagsheld kann auch jemand sein, der immer an dich glaubt oder dich in wichtigen Lebensabschnitten unterstützt hat.