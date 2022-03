Make-up-Trend Jaw Highlighting: Bella Hadids Beauty-Trick im Test

Ein kurzer Trip zurück in der Zeit. Bella Hadid feiert den Geburtstag ihrer Freundin Alana O'Herlihy’s und teilt dazu eine ganze Reihe Fotos. Zehn, um genau zu sein. Es dauert deshalb ein paar Tage, bis das Internet auf Foto Nummer sieben stösst. Doch das zeigt ganz deutlich: Das Supermodel setzt seine Jawline mit Highlighter in Szene.

3,7 Millionen Aufrufe hat der Hashtag #jawhighlight inzwischen gesammelt. Viele der Ergebnisse zeigen, dass etwas dran sein könnte am Hack. Höchste Zeit also, ihn auszuprobieren.

So funktioniert Jaw Highlighting

An der Kieferlinie entlang so highlighten, dass eine scharfe Kante entsteht.

Fazit

Das Ergebnis ist so lange unsichtbar, bis Licht aus dem richtigen Winkel fällt. Aber dann: Gar nicht so übel (wenn auch nicht ganz so messerscharf wie bei Bella). Vor allem am Abend, wenn wie beim Model der Fotoblitz und die dunkle Umgebung hinzukommen, sorgt das Highlight am Kiefer für einen ungewöhnlichen Hingucker, der sich sehen lassen kann.