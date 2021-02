Am 20. Januar flatterte der Strafbefehl per Einschreiben ins Haus und der Ärger bei der 35-jährigen Baslerin war gross. 465.30 Franken muss sie bezahlen, weil sie am 17. September kurz vor 16 Uhr mit einem «nicht betriebssicheren Fahrzeug» in eine Polizeikontrolle geraten war. Das Fahrzeug, dass sie da verbotenerweise führte, war ein Elektro-Trottinett. Ihr Xiaomi M365 erreichte auf der Teststation der Basler Kantonspolizei, die an jenem Nachmittag sogenannte Trendfahrzeuge systematisch überprüfte, eine Spitzengeschwindigkeit von 25 km/h. Darüber hinaus leistete die Motorbremse an der Vorderachse nicht die geforderte Verzögerung von zwei Metern pro Sekunde.