Mädchen spurlos verschwunden : «Wir tun alles, um Julia lebend zu finden»

Über 700 Einsatzkräfte suchten am Montagnachmittag nach der seit Sonntag verschwundenen Julia. Der dichte Wald und gefährlich tiefe Temperaturen erschweren die Suche.

Nach Informationen der tschechischen Nachrichtenagentur CTK beteiligten sich nach dem Verschwinden rund 200 Polizistinnen und Polizisten sowie Feuerwehrleute an der Suchaktion in der Umgebung des Cerchov, der höchsten Erhebung des Oberpfälzer Waldes. Trotz aller Bemühungen blieb das Mädchen verschwunden. Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus; das Kind habe sich wahrscheinlich verlaufen.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Das Mädchen spielte mit ihrem Bruder und Cousin im Wald, in dem die Familie wandern war. Wie die Polizei schilderte, verloren die Eltern die Kinder aus den Augen. Der sechsjährige Sohn und der neunjährige Neffe des Paares wurden schliesslich am frühen Sonntagabend wieder gefunden. Julia blieb verschwunden – und irgendwann wurde es dunkel und sehr kalt. Zur «Bild»- Zeitung sagte Polizeisprecher Florian Beck: «Natürlich sind solche Temperaturen um den Gefrierpunkt gefährlich. Wir tun alles, um Julia lebend zu finden. Jeder hier ist mit ganzem Herzen dabei.»

Über 700 Einsatzkräfte

Am Montagnachmittag seien zeitweise über 700 Einsatzkräfte aus Bayern und Tschechien an der Suchaktion beteiligt gewesen, so Dominic Stigler vom Polizeipräsidium in Regensburg – darunter Bereitschaftspolizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffel. Mehr als 40 Personensuchhunde nahmen die Spur des vermissten Mädchens auf. «Rund um den Berg wird intensiv nach ihr gesucht», sagt Stigler weiter. Mit einem Foto der Achtjährigen startete das Polizeipräsidium Oberpfalz eine Öffentlichkeitsfahndung.