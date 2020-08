Ex-Präsidenten gegen Trump «Wir verdienen jemanden, der ehrlich ist»

Die US-Demokraten halten ihren viertägigen Nominierungsparteitag für Joe Biden ab.

Der älteste noch lebende ehemalige US-Präsident Jimmy Carter wird erstmals seit 2012 wieder bei einem Parteitag der Demokraten zu sehen sein. In seinem Redebeitrag am Dienstagabend werde der 95-Jährige den designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden für seine Erfahrung und seinen Charakter loben, wie die Demokraten vorab mitteilten. «Wir verdienen eine Person mit Integrität und Urteilsvermögen, jemanden, der ehrlich und fair ist, jemanden, der sich für das einsetzt, was am besten für das amerikanische Volk ist», soll Carter demnach sagen.