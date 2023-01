Frau aus Chur sucht ihren Vater seit fast zwei Jahren

Die Tochter fand seinen Stock und seinen Hut am Rande des Rheins.

Am 10. Mai 2021 verschwand der Vater (83) einer 56-jährigen Frau aus Graubünden. Für die 56-Jährige war das ein schwerer Schlag, nachdem zuvor ihre Mutter verstorben war. «Wir hatten null Anhaltspunkte. Er ist einfach verschwunden ohne irgendetwas zu sagen, wir wussten nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten», sagt die 56-Jährige.

Ein Mitarbeiter der Rhb gab damals einen Hinweis. Er habe ihn in der Nähe von Chur entlang eines Bahngleises laufen gesehen. «Ich konnte das nicht glauben, weil man Vater zu Fuss allein nicht so weit kommen könnte», sagt die 56-Jährige. Die Kantonspolizei Graubünden suchte das Gebiet am Bahngleis ab, jedoch ohne Erfolg.