Ceneri-Eröffnung

In der Nacht auf Dienstag ist der 15,4 Kilometer lange Ceneri-Basistunnel von der Bauherrin AlpTransit an die Betreiberin SBB übergegangen. Am kommenden Freitag wird der Ceneri – das letzte Stück der Neat – offiziell eröffnet. Die SBB wird anschliessend im Probebetrieb rund 4000 bis 5000 Züge mit Reisenden oder Gütern durch den Tunnel schicken, bevor sie den Tunnel im Dezember 2020 fahrplanmässig in Betrieb nimmt.