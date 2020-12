Verluste befürchtet

In den Kantonen Luzern und Schwyz bleiben die Skigebiete damit nur noch bis am Montag offen. «Die Schliessung bedeutet für uns rund eine Million Franken weniger Einnahmen», sagt Wendelin Keller, Verwaltungsratspräsident des Ferien- und Sportzentrums Hoch-Ybrig.

Sie hätten alle strengen Schutzkonzepte umgesetzt, so Keller. «Es bringt aber nichts, darüber nachzudenken. Wir müssen die Massnahmen akzeptieren.» Er hoffe, dass sich die epidemiologische Lage im Kanton bis am 29. Dezember verbessere, um wieder öffnen zu können.

«Bessere Verteilung der Menschen»

Die Berner Regierung ruft die Bevölkerung zu grosser Vorsicht auf und will die Skigebiete schliessen, falls sich die Situation in den Spitälern verschlimmern sollte. Die Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG (FMI) hätten in einem Brief um Schliessung der Skigebiete in ihrem Einzugsgebiet ersucht, sagte der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) am Freitag.