Das Geschäft mit Fasnachts-Artikeln sei in Folge der Corona-Pandemie gänzlich eingebrochen, heisst es in einer Mitteilung des Fasnachts-Bazar.

Seit 34 Jahren besteht das Traditionsgeschäft Fasnachts-Bazar in der Stadt Luzern. Es werden neben Fasnachtskostümen auch Acces s oires, Dirndl, Lederhosen und weitere Bekleidungen angeboten. Das Unternehmen teilt e nun in einer Medienmitteilung nicht nur den Start eines neuen Online-Shops mit, sondern informierte auch über eine drohende Schliessung aufgrund von Umsatzeinbussen wegen der Corona-Pandemie.

Die Nachfrage fehle aufgrund der Corona-Pandemie gänzlich, heisst es in der Medienmitteilung. Nach einer erfolgreichen Fasnachts -S aison 2020 sei der Umsatz in den Folgemonaten durch abgesagte Oktoberfeste und Grossveranstaltungen total eingebrochen. « Der Fasnachts-Bazar wird kumuliert mit den bereits ausgebliebenen Umsätzen im Herbst und der bevorstehenden nicht vorhanden Fasnachts-Saison über 90 Prozent ihres Jahresumsatzes verlieren .»

Neuer Online-Shop

Das Unternehmen tue indes alles , um die Kosten so tief wie möglich zu halten. Höchste Priorität habe dabei das bestehende Personal: « Wir halten am bestehenden Personal fest und sprechen keine Kündigungen aus. »

Geschäftsleiter Damian Surber appelliert nun an die Bevölkerung : «Denkt an uns; besucht uns für eure noch so kleinen Anlässe und Bedürfnisse an unseren beschränkten stationären Öffnungszeiten im Laden oder neu auch sehr gerne im Online-Shop, täglich rund um die Uhr.»