Wettbewerb : Wir verlosen 5x2 VIP-Tickets für die diesjährigen Swiss Music Awards

Gewinne exklusive VIP-Tickets für dich und deine Begleitung für die Swiss Music Awards. Logenplätze und Aftershowparty inklusive.

1 / 3 Vielleicht kommen Lo & Leduc dieses Jahr wieder im Bademantel? Wir werden sehen. Credit – Pit Buehler Die Swiss Music Awards finden dieses Jahr in der Bossard-Arena in Zug statt. Credit – Pit Buehler Hat letztes Jahr in den Kategorien «Best Male Act» und «Best Hit» abgeräumt: Loco Escrito. Credit – Alexandra Wey

Wir schicken dich und deine Lieblingsperson an die diesjährigen Swiss Music Awards. Natürlich haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und schenken euch das komplette Glamour-Erlebnis: Du und deine Begleitung dürft die Show in einer Loge geniessen und anschliessend an der Aftershowparty die Hütte abreissen.

Dreifache Chancen, einen Award mit nach Hause zu nehmen, haben Joya Marleen und ZIAN – sie sind beide in je drei nationalen Kategorien nominiert. Kunz, Loredana, die Büetzer Buebe sowie Brandão Faber Hunger können in zwei Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen. In den internationalen Kategorien gehören Olivia Rodrigo sowie Måneskin zu den zweifach Nominierten. Zum Voting gehts hier lang.

Die Swiss Music Awards finden am 25. Mai 2022 in der Bossard-Arena in Zug statt. Nachdem Marco Fritsche bereits die ersten vier Ausgaben der Swiss Music Awards moderiert hat, kehrt der «Bauer, ledig, sucht…»-Moderator für die 15. Ausgabe der SMA zurück zu seinen Wurzeln und wird durch die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz führen.