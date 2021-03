«Das Buch sollte sofort verboten»

Laut Keller-Messahli gehört die als «Stiftung der islamischen Jugend» deklarierte Moschee in Zürich-Seebach zur Union der Albanischen Imame in der Schweiz beziehungsweise zum Dachverband Albanisch-Islamischer Gemeinschaft. «Dieser albanische Dachverband schickt auch Imame als Seelsorger in Schweizer Gefängnisse und Spitäler und muss zur Verantwortung gezogen werden.» Sie fordert, dass die Behörden genauer überprüfen müssen, was für Schriften die Imame in Moscheen, Strafanstalten und Spitälern anbieten.