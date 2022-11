Bauarbeiter-Demonstration in Zürich

Die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter demonstrieren am Freitag weiter. Seit Mitte Oktober laufen Protestaktionen in der Schweiz. Am Freitag ist Zürich dran, Ziel der Büezerinnen und Büezer ist der Hauptsitz des Baumeisterverbands. Um 11.30 Uhr soll es einen Demonstrationszug dorthin geben.