«Unerhört!» heisst der Film, an dem Reto Brennwald, ehemaliger «Arena»-Moderator und Reporter für die SRF-Sendung «DOK» in den letzten drei Monaten gearbeitet hat. An der Demonstration der Corona-Skeptiker vergangenen Samstag in Zürich betrat er spontan die Bühne, um für seinen Film zu werben.