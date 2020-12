Am Samstagabend stellte die Rhätische Bahn wegen der hohen Lawinengefahr auf der Berninalinie zwischen Chiasso und Pontresina den Betrieb ein.

Wegen hoher Lawinengefahr ist die Berninalinie zwischen Chiasso und dem Puschlav seit Samstagabend gesperrt. «Wir waren drei Tage lang mehr oder weniger eingesperrt,» sagt Paola Bontognali (67), Besitzerin des Hotel s Zarera in Poschiavo. «Alles , was wir hier tun können, ist die Ruhe geniessen und: Schnee schaufeln.» Die letzten Tage sei viel Neuschnee gefallen – er liege nun etwa so hoch wie eine Haustür.