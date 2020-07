Zeltlager in Küssnacht SZ

«Wir waren gut auf das Unwetter vorbereitet»

Die Mädchen vom Blauring Willisau verbringen ihr Sommerlager am Fusse der Rigi. In der regnerischen Nacht auf Samstag sind einige Kinder trotz Vorbereitungen nass geworden.

Am Freitagabend zogen dann Schwere Gewitter über die Schweiz.

Der Blauring Willisau ist momentan in Küssnacht SZ im Sommerlager.

Ganze 80 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in der Nacht auf Samstag im Kanton Schwyz. Zum Vergleich: Die gleiche Menge Niederschlag fällt sonst normalerweise über den ganzen Monat April vom Himmel. Infolge dessen kam es laut Kapo Schwyz zu zahlreichen überschwemmten Kellern und Strassen sowie zu Hang- und Erdrutschen. Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht 13 Mal wegen des Unwetters ausrücken.

Anwohner und Polizei waren aber nicht die Einzigen, die mit der Wetterlage zu kämpfen hatten. Der Blauring Willisau hat nämlich ihr Zeltlager in Küssnacht SZ aufgeschlagen. 50 Kinder und 22 Leiterinnen des Jungendvereins verbringen dort momentan ihr Ferienlager.

Verfrühter Abbau wegen Unwetter

Überrascht wurden die Blauring-Meitli vom Unwetter jedoch nicht: «Wir haben am Freitag schon den Wetterbericht geprüft und waren daher gut auf das Unwetter vorbereitet», sagt die Lagerleiterin Lisa Meier (17) gegenüber 20 Minuten. Zur Vorbereitung auf das kommende Gewitter habe man die Kinder informiert und vorsorglich schon das grosse Sarasani-Zelt abgebaut.

Ein Sarasani besteht aus vielen zusammengeknöpften Militärblachen, die von einem hohen Stamm an den Boden gespannt werden. Dies sei das Herzstück des Zeltlagers, wo unter anderem auch die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden. «Es war schon schade, dass wir das Sarasani frühzeitig abbauen mussten», sagt Meier. Da das Lager aber bereits am Sonntag zu Ende geht, musste das Riesen-Zelt nur einen tag früher als geplant zu Boden gehen. «Die restlichen Mahlzeiten können wir nun in der Scheune des Lagerplatz-Besitzers durchziehen», freut sich Meier.