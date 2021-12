Wir waren mit Didier Cuche im Lawinenrettungskurs

Mit Freunden und Freundinnen in den frischen Pulverschnee abseits der Piste. Oder hoch hinaus auf eine Skitour in den Bergen – ein Traum für alle Schneefans. Doch was, wenn sich eine Lawine löst? Jann Mettier, Präsident des SAC Sektion Arosa, klärt auf. Unter den Kursteilnehmenden: Skilegende und Head-Markenbotschafter Didier Cuche. Wer ohne Bergführer oder Bergführerin auf Skitour gehen möchte, dem oder der sei ein solcher Kurs empfohlen – der SAC bietet ihn in verschiedenen Regionen für Anfänger und Fortgeschrittene an.