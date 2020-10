Contact-Tracer berichtet«Wir waren schon vor zwei Wochen überlastet»

Mit der Rückverfolgung der Ansteckungen durch das Contact-Tracing sollte das Coronavirus unter Kontrolle gehalten werden – doch das wird mit den steigenden Fallzahlen immer schwieriger. «Das System hat seine Grenzen erreicht», sagt Rudolf Hauri , der oberste Kantonsarzt an der Medienkonferenz am Freitag.

Er hat an vorderster Front miterlebt, wie die Schweiz ins Debakel schlitterte: «Schon vor zwei Wochen waren wir völlig überlastet», sagt Contact-Tracer G.P.*. «Wir konnten so viele Überstunden machen, wie wir wollten: Es nützte nichts.» Der junge Mann ist seit knapp zwei Monaten Tracer in einem Deutschschweizer Kanton.

«Nach vier Stunden ist das Hirn Matsch»

P. arbeitet im Callcenter einer Organisation, an die viele Kantone das Contact-Tracing auslagern. Als die Fallzahlen im Spätsommer wieder anstiegen, sei der Druck viel grösser geworden: «Ich stand tagelang unter Strom», so der junge Tracer. Niemand habe so richtig gewusst, was jetzt zu tun sei.