Die Stimmen zum EM-Final : «Wir waren spektakulär, wir waren grandios»

Italien ist Europameister. Die Azzuri besiegen England im Wembley im Penaltyschiessen. Das sagen die Sieger und Verlierer des Spiels.

Hier hält Donnarumma den entscheidenden Penalty. SRF

Darum gehts Italien feiert den EM-Titel.

Es ist die erste Europameisterschaft seit 1968.

Das sagen die Sieger und Verlierer des EM-Final.

Roberto Mancini (Trainer Italien)

«Wir haben ein frühes Tor kassiert, aber wir haben reagiert und den Sieg verdient. Wir freuen uns, ich hoffe, dass die Menschen in Italien feiern.»

Gareth Southgate (Trainer England):

«Wir sind unglaublich enttäuscht. Die Spieler haben alles gegeben, was sie hatten. (...) Wir sind weiter, als wir so lange gekommen sind. Aber im Moment tut es einfach sehr weh. Ich habe entschieden, wer die Elfmeters schiesst. Niemand ist alleine. Wir haben als Team gewonnen und verlieren als Team. Wenn es um das Elfmeterschiessen geht, liegt es allein an mit.»

Gianluigi Donnarumma

«Wir sind aussergewöhnlich gewesen, wir sind super-glücklich. Wir haben gesagt, es fehlt ein Zentimeter, wir haben es geschafft. Es ist eine unglaubliche Sache, wir sind eine fantastische Mannschaft und verdienen es alle. Wir geben niemals auf, auch wenn wir ein frühes Gegentor kassieren. Es war nicht leicht, sie haben gut verteidigt. Aber wir waren spektakulär, wir waren grandios.»

Giorgio Chiellini

«Wir haben gewonnen, wir haben gespürt, dass etwas Magisches in der Luft lag. Wir haben es verdient, ganz Italien hat es verdient. Es war ein unglaubliches Gefühl. Danke an alle, die Teil dieser Reise in den vergangenen drei Jahren waren. Geniessen wir es einfach, es ist wunderschön. Der Schlüssel war es, Fussball zu spielen und Spass zu haben. Auch wenn wir ein frühes Tor kassiert haben, haben wir den Rest der Partie dominiert. Wir haben Geschichte geschrieben, geniessen wir es. Morgen wollen wir mit allen Italienern feiern.»

Leonardo Bonucci

«Ein historisches Tor. Ein Traum, der wahr geworden ist. Wir haben daran geglaubt seit Beginn der Vorbereitung. Es war etwas anders als sonst. Wir haben uns gegenseitig Sicherheit gegeben, waren eine wirkliche Gruppe.Wir geniessen das jetzt nur, so viele Menschen sind schon vor der Siegerehrung gegangen. Sie haben gedacht, der Pokal würde hier in London bleiben, jetzt kommt er nach Rom. Italien hat mal wieder eine Lektion erteilt. Wir sind 34 Spiele ungeschlagen. Wir wussten, wenn wir das tun, was wir können, bringen wir den Pokal nach Hause.»

Emerson

«Das war ein wunderschöner Abend, wir haben uns auf diesen Moment so gefreut. Ab dem ersten Tag hatten wir die Hoffnung zu siegen, jetzt wollen wir nur noch feiern. Wir haben nicht nachgelassen, unser Spiel gespielt. Das ist die Kraft Italiens, wir haben gekämpft und geschwitzt bis zur letzten Sekunde.»

Federico Bernardeschi

«Ich habe dieses Jahr sehr viel gelitten, es war keine leichte Saison für mich. Wenn du so eine Saison spielst, ist es manchmal kompliziert. Ich muss mich bei allen bedanken, die immer an mich geglaubt haben, auch wenn es nicht gut lief. Wir sind auf dem Dach Europas, es hätte nicht besser zurückgezahlt werden können. Ich will jetzt den Abend geniessen, diese Sache. Man kann die Gefühle nicht beschreiben. Ein wirklich unbeschreibliches Gefühl.»

Harry Kane

«Es ist das schlimmste Gefühl, wenn man verliert. Es war ein fantastisches Turnier von uns. Wir müssen den Kopf oben behalten. Aber natürlich tut es weh, es tut sehr weh. Jeder kann einen Elfmeter schiessen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir werden daran wachsen. Wir sind extrem stolz auf das, was wir als Gruppe erreicht haben. Wir haben uns seit Russland verbessert – und jetzt machen wir damit weiter.»

