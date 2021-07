Kind (9) wegen Corona von Schule genommen - «Wir waren uns bewusst, dass wir schuldig sind»

Das Kind des Ehepaars aus dem Sensebezirk fehlte 30 Tage in der Schule. (Symbolbild)

Im Kanton Freiburg standen am Donnerstag ein Vater und eine Mutter (beide 42) wegen Verletzung der Schulpflicht vor Gericht .

Was ging Ihnen durch den Kopf, als der Strafbefehl mit den 3000 Franken Busse ins Haus flatterte?

Wir hatten mit einem Strafbefehl gerechnet und waren uns auch bewusst: Wir sind schuldig in dem Sinne, dass wir die Schulpflicht verletzt haben. Die Höhe der Busse empfanden wir aber als unangemessen.

Warum?

Sie haben Ihre Tochter insgesamt dreimal von der Schule genommen. Was war der Grund?

Das erste Mal war im Mai 2020, nach dem grossen Lockdown. Damals war noch wenig bekannt über das Ansteckungsrisiko bei Kindern, es gab wenig Fakten und viel Unsicherheit. Wir beschlossen deshalb, abzuwarten und zu schauen, ob es in den ersten Wochen nach der Schulöffnung zu Ausbrüchen kommt. Beim zweiten und dritten Mal im Herbst 2020 und im Frühling 2021 war die Risikoschwangerschaft meiner Frau der ausschlaggebende Punkt, das Kind nicht mehr zur Schule zu schicken. Wir wollten einfach nicht riskieren, dass der Mutter oder dem Ungeborenen aufgrund einer potenziellen Infektion etwas passiert.

Nach der Wiedereröffnung verfügte die Schule über ein Schutzkonzept. Wieso hat Sie das nicht überzeugt?

Ist Ihnen der Entscheid, die Tochter zuhause zu behalten, leicht gefallen?

Nein, gar nicht. Wir sind nicht Fan davon, unser Kind selber zu unterrichten. Es gab deswegen auch harte Diskussionen zwischen meiner Frau und mir. Dabei waren auch allfällige soziale Einbussen ein Thema, die unserer Tochter entstehen können, wenn sie ihre Kolleginnen eine Weile nicht sieht. Aber letztlich haben wir so entschieden – und unsere Tochter konnte mitentscheiden.

Und wie hat sie die Zeit ohne Präsenzunterricht und Gspänli erlebt?

Am Morgen haben wir jeweils den Schulstoff bearbeitet, wobei meine Frau und ich uns je nach Fach abwechselten. Am Nachmittag haben wir etwas zusammen unternommen, das fand unser Kind super. Das Zeugnis mit den guten Noten zeigt klar, dass kein Rückstand beim Schulstoff entstanden ist. Aber es gab auch die weniger schönen Momente: Wenn die Gspänli unserer Tochter draussen am Spielen waren und sie bloss vom Balkon aus zusehen konnte, war das nicht einfach für sie.