Ausgang in Zürich: Männer wurden trotz zahlreicher Frauenbegleitung abgewiesen

1 / 5 Ein 30-Jähriger ärgert sich auf Tiktok, dass er im Zürcher Ausgang, trotz zahlreicher Frauenbegleitung, abgewiesen wurde. Instagram Dass er nicht in den Club oder die Bar gelassen werde, sei eine Erfahrung, die M. in Zürich immer wieder machen müsse. Tiktok/scart_2121 Damit ist er nicht allein: Dass Männer im Zürcher Ausgang an der Tür abgewiesen werden, ist kein Einzelfall. In einer Umfrage berichten mehrere Männer von derartigen Vorfällen. Tamedia/Ela Çelik

Darum gehts Ein Zürcher wurde trotz mehrerer Begleiterinnen vor einer Bar abgewiesen.

Dies ärgert ihn. Solche Vorfälle habe er schon mehrmals erlebt.

Andere Männer berichten von ähnlichen Erlebnissen im Zürcher Ausgang.

M.* ist empört: Kürzlich hat der 30-jährige Zürcher mit einer Gruppe von Freunden den Geburtstag eines Kollegen gefeiert. Nach dem Abendessen entschieden sie sich spontan, in den Ausgang zu gehen. In einem Tiktok-Video erzählt der 30-Jährige von seiner Erfahrung bei einer Bar im Zürcher Kreis eins: «Wir waren vier Männer und elf Frauen. Ratet mal, wer in die Bar gelassen wurde und wer nicht?» Laut M. wurden die vier Männer von einem Türsteher abgewiesen.

Dafür hat der Zürcher kein Verständnis. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Wir waren fast dreimal mehr Frauen als Männer und kamen trotzdem nicht rein. So etwas macht mich wütend.» Wie M. erzählt, macht er solche Erfahrungen im Zürcher Nachtleben immer wieder. Ihm sei auch schon gesagt worden, dass nur eine weibliche Begleitung allein nicht reiche - er brauche mindestens zwei.

Auf Anfrage bestätigt der Barbetreiber den Vorfall. Dass der 30-Jährige und seine Kollegen nicht in das Lokal gelassen wurden, liege aber daran, dass die Männer über keine Einladung verfügt hätten. «Die Bar ist nicht öffentlich. Eingelassen werden nur geladene Gäste sowie ihr Plus eins.» Wie der Betreiber erklärt, hätte die Hälfte der Frauen eine Einladung gehabt.

Abweisung vor Club kein Einzelfall

In diesem Fall sei das Geschlecht nicht ausschlaggebend gewesen, sagt der Veranstalter. Wie aber eine Umfrage zeigt, wurden in Zürich schon etliche Männer mit der Begründung abgewiesen, dass sie ohne Frauenbegleitung unterwegs seien, oder dass sich bereits zu viele Männer im Club oder der Bar befinden. «Mir ist das schon mehrmals passiert», sagt der 25-jährige T. Vor allem wenn er mit einer Gruppe unterwegs ist, sei das mühsam. «Wenn wir einen Jungsabend planen, müssen wir schon fast davon ausgehen, dass wir an vielen Orten abgelehnt werden.»

Auch D. (31) machte schon solche Erfahrungen. «Ich bin oft im Zürcher Nachtleben unterwegs. Immer mal wieder werden meine Kollegen und ich am Eingang abgewiesen.» Obwohl das im ersten Moment die Stimmung trüben könne, hat D. Verständnis für die Vorgehensweise der Betreiber. «Ich will ja meinen Ausgang auch nicht in einem Club voller Männer verbringen.»

«Es wird auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis geachtet»

Dass es für Männer im Ausgang schwieriger ist, in Lokale reingelassen zu werden, bestätigt Alexander Bücheli, Sprecher der Bar und Club Kommission Zürich. Wie er erklärt, sind im Ausgang generell mehr Männer unterwegs. «Wenn der Anteil an Männern in einer Bar oder einem Club viel höher ist, als der Frauenanteil, kann das für weibliche Gäste unangenehm sein.» Grund dafür sei das Verhalten der Männer: «Vor allem in Gruppen verhalten sie sich teilweise nicht, wie man sich das wünschen würde. Darum wird am Eingang auf ein möglichst ausgeglichenes Geschlechterverhältnis geachtet.»

Zum Vorfall im Tiktok-Video sagt Bücheli, dass er versteht, dass jede Ablehnung eine Enttäuschung und verletzend sei. «Grundsätzlich hat aber jeder Betrieb das Recht zu entscheiden, welche Gäste zu einem Anlass passen und welche nicht.» Dabei wird die Exklusivität eines Anlasses bewusst auch als Marketinginstrument genutzt.

*Name der Redaktion bekannt

Wurdest du auch schon vor einem Lokal abgewiesen? Ja, das ist mir schon mehrmals passiert. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Nein, ich bin bisher in jeden Club und in jede Bar gekommen. Ich gehe nicht in Clubs oder Bars. Ich weiss es nicht.