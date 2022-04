Kindstod: «Wir waren vor Schock total gelähmt»

In der Schweiz sterben jährlich über 600 Säuglinge entweder vor oder spätestens ein Jahr nach der Geburt.

Dieses Schicksal ist am Sonntagabend auch Cristiano Ronaldo und seiner Freundin widerfahren. Bei der Geburt verstarb ihr Sohn. Ihre Tochter ist jedoch wohlauf.

Dieses Schicksal widerfährt in der Schweiz jährlich Hunderten Eltern.

Am vergangenen Sonntag brachte Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez einen Jungen und ein Mädchen zur Welt. Am Sonntagabend dann die Schocknachricht: Überlebt hat nur das Mädchen, der Junge ist gestorben. «Es ist der grösste Schmerz, den Eltern fühlen können», schreibt Ronaldo in einer Erklärung auf den sozialen Medien.