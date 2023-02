Ski-WM:  Sofia Goggia trauert um Ex-Skistar Elena Fanchini

Mit tiefer Trauer hat die Ski-Welt auf den Tod der früheren Skirennfahrerin Elena Fanchini reagiert . Im Zuge des Abfahrtstrainings an der WM äusserte sich auch der italienische Ski-Star Sofia Goggia (30). «Es waren schreckliche Nachrichten, die man nicht hören will», so die Italienerin gegenüber Rai. Der Abend sei entsetzlich gewesen: «Wir haben alle zusammen geweint.»

Goggia hat Fanchini an Weihnachten noch besucht. Irgendwie habe sie im Herzen gespürt, dass ihre Ex-Teamkollegin nicht mehr viele Festtage erleben werde. Über den Trainingstag meinte sie: «Es war hart für uns. Ich bin normalerweise sehr methodisch und präzise.» Als sie am Morgen aber ihre Sachen gepackt habe, sei sie verwirrt gewesen. «Ich wusste nicht einmal mehr, welche meine Rennschuhe sind.»

Goggias Teamkollegin Laura Pirovano (25) brach im Zielraum in Tränen aus und sagte der «Gazzetta»: «Ich werde mich immer an ihren Optimismus erinnern.»

«Mein Beileid an die gesamte Familie»

Doch nicht nur das italienische Team trauert – der gesamte Ski-Zirkus tut dies. US-Dominatorin Mikaela Shiffrin (27) schrieb auf Social Media nach ihrem Silbermedaillen-Gewinn vom Mittwoch: «Mein Beileid an die gesamte Familie Fanchini, die mit ihrer Leidenschaft und Freundlichkeit einen so starken Einfluss auf unseren Sport und die Welt gehabt hat.»

Auch die ehemalige deutsche Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (38) erinnerte sich auf Instagram: «Es war mir eine Ehre.» Bereits am Mittwoch schrieb das italienische Olympiakomitee auf Twitter, dass ihr Lächeln ihnen fehlen werde. Fanchinis Lieblings-Fussballverein Inter Mailand teilte mit: «Es ist ein sehr trauriger Tag. Liebe Elena, wir erinnern uns mit einem Lächeln an dich, wenn du mit uns im Stadion warst oder beim Skifahren in deinen geliebten Bergen.»

Fanchini war am Mittwoch mit nur 37 Jahren nach einer Krebserkrankung verstorben. Die WM-Silbermedaillengewinnerin von 2005 in der Abfahrt hatte vor Olympia 2018 öffentlich gemacht, dass sie wegen eines Tumors nicht an den Winterspielen teilnehmen kann. Nach einer erfolgreichen Behandlung versuchte sie ein Comeback, schaffte es aber nicht mehr in den Weltcup und beendete 2020 offiziell die Karriere.