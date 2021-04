Lee «Fearless» Eui-Seok vom Team Dallas Fuel beschreibt seinen Aufenthalt in Texas.

Sein Team-Leader will die Situation für die Spieler vereinfachen.

Der 22-Jährige wird in der Öffentlichkeit angehustet und beschimpft.

Asiatische E-Sportler haben in den USA täglich mit Rassismus zu kämpfen.

Mehrere Pro-Gamer in den USA, die meisten aus Korea, sehen sich täglich rassistischen Bemerkungen und Handlungen ausgesetzt. So auch Lee «Fearless» Eui-Seok, koreanischer Profi-Gamer beim amerikanischen Team Dallas Fuel.

Der E-Sportler lebt derzeit im texanischen Dallas und trainiert dort mit seinem Team für die «Overwatch League». In einem Twitch-Stream schildert der 22-Jährige nun Situationen, die er in der Öffentlichkeit erlebt hat: Leute würden ihn beleidigen, extra die Maske abnehmen und dann mit Absicht in seine Richtung husten und ihn beschimpfen .