Medienkonferenz zu toter Schweizerin : «Wir werden alles tun, um die Täter zu finden»

Eine 57-jährige Schweizerin wurde am Donnerstagnachmittag tot zwischen Felsen an einem Wasserfall aufgefunden. Sie soll vergewaltigt und getötet worden sein. Die Behörden gaben eine Medienkonferenz.

Eine 57-jährige Schweizerin wurde am Donnerstagnachmittag tot zwischen Felsen bei einem Wasserfall in Muang, Phuket, aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Opfer vergewaltigt und getötet worden sein. Wie « Bangkok Post » berichtet, haben Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner die Leiche der etwa 164 Zentimeter grossen Frau gefunden und die Polizei informiert.

Die tote Frau trug ein rosa T-Shirt, eine dunkle Jacke und eine Halskette mit einer silbernen Münze. In der Nähe der Leiche entdeckte die Polizei ihre Shorts und Unterwäsche. Etwas weiter entfernt lagen schwarze Nike-Turnschuhe, ein Rucksack mit Kleidern und einem Handy. Die Beamten fanden laut thailändischen Medien den Pass und Namenskarten der Frau, die darauf hindeuten, dass sie beim diplomatischen Dienst tätig gewesen sei. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, dass es Kenntnis von dem Todesfall habe. Die verstorbene Person habe noch nicht eindeutig identifiziert werden können. Die Schweizer Botschaft in Bangkok steht in Kontakt mit den thailändischen Behörden.

Opfer reiste am 13. Juli von Singapur nach Thailand

Die thailändische Einwanderungspolizei gab bekannt, dass das Opfer am 13. Juli am Flughafen Phuket angekommen sei, sie war im Rahmen eines Modellprojekts für Tourismus in Corona-Zeiten auf die grösste Insel des Königreichs gereist. Im Jahr 2019 hatte die Schweizerin schon Phuket besucht. Dieses Mal sei die 57-Jährige allein aus Singapur angereist und habe vom 13. bis 27. Juli im Dusit Thani Laguna Hotel übernachtet, bevor sie ins Mooring Resort Hotel gezogen sei. Eine Zeugin sah sie am Dienstag gegen 14 Uhr aus dem Hotel in Richtung Strand gehen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen dürften die Angestellten des Mooring Resort Hotels keine Auskünfte geben, hiess es auf Anfrage von 20 Minuten.