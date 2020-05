«Wir werden als Versuchskaninchen missbraucht»

Kommentarfunktion geschlossen

Gejammer 01.05.2020, 14:22

Oh die armen Lehrer... Sorry aber da fehlt mir das Mitleid.. was sollen dann die Leute von der Pflege sagen. Ich arbeite im Kinderspital und war auch während dem Höhepunkt der Coronakrise täglich in Kontakt mit Kindern.. und kam diesen zudem bei meiner Arbeit höchstwahrscheinlich näher als dies ein Lehrer in der Schule tut..